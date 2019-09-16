سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

انتشار كبير للملاريا فى شمال دارفور بالسودان

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:44 م
انتشار كبير للملاريا فى شمال دارفور بالسودان الإصابة بالملاريا ـ صورة أرشيفية
الخرطوم (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه والى شمال دارفور (غرب السودان) المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي، وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية فى الولاية، بتكثيف جهودها الوقائية والعلاجية لمجابهة انتشار وتفشى مرض الملاريا بالولاية، بعدما سجلت نسب الإصابة أرقاما قياسية بمستشفيات الولاية خلال الأيام الماضية.

وقال والى شمال دارفور، لدى لقائه المدير العام لوزارة الصحة الدكتور سليمان آدم إدريس، اليوم الاثنين، إن مرض الملاريا سجل انتشارًا كبيرًا، خلال هذه الأيام، بسبب ارتفاع معدلات هطول الأمطار فى الولاية مؤخرًا.

من جانبه، أكد إدريس حرص وزارة الصحة وسعيها الجاد للسيطرة على الملاريا، مشيرًا إلى أن الوزارة تمكنت من سد العجز فى أدوية الملاريا المجانية، وزيادة عدد الأطباء وأخصائيى المعامل بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وناشد المواطنين بضرورة التكاتف، والتعاون مع الكوادر الطبية والصحية العاملة بالولاية من أجل مكافحة مرض الملاريا.

 


السودان

دارفور

الملاريا

انتشار الملاريا فى السودان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة