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انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:36 م
انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين انتخابات تونس
كتبت - هناء أبو العز

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حافظ المرشح المستقل قيس سعيد على تقدمه فى ترتيب قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية، على مستوى عدد الأصوات المتحصل عليها والتى بلغت مع استكمال احتساب 52% من محاضر الفرز فى كافة الدوائر الانتخابية، 330962 صوتا، أى ما يقابل 18,7% من الأصوات، وفق النتائج التى جمعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونشرتها فى المركز الإعلامى بالعاصمة.
 
ويتبع قيس سعيد المترشح نبيل القروى عن حزب قلب تونس بنسبة 15.5% يليه عبد الفتاح مورو حركة النهضة بنسبة 13,1% ثم عبد الكريم الزبيدى (مستقل) بنسبة 9,8% فيوسف الشاهد (حزب تحيا تونس) 7,4%، ثم أحمد الصافى سعيد (مستقل) بنسبة 6.6% .
 
وكانت الانتخابات التونسية، قد انطلقت أمس الأحد، قبل أوانها بسبب وفاة الرئيس الباجى السبسى، وترشح على الفوز بها 26 ، انسحب منهم 2 قبل ساعات من الانتخابات.
 
وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، أن العدد الإجمالى لمن يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية بتونس 7 مليون و74 ألفًا و566 ناخبا.
 
وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها هيأت 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4567 مركز اقتراع فى الداخل و303 مكتب بالخارج.
 

تونس

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اليوم السابع بلس

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