اليونان: حان الوقت للاتحاد الأوروبى لتصعيد قضية الهجرة والتعامل معها

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أكدت اليونان أنه حان الوقت بالنسبة للاتحاد الأوروبي لتصعيد قضية الهجرة والتعامل معها.

وقال وزير سياسة الهجرة اليوناني، جورج كوموتساكوس - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين - إن الدول المطلة على البحر المتوسط والتابعة للاتحاد الأوروبي تعد في وضع أحسن الآن من أجل إقناع الشركاء الآخرين في التكتل لمساعدتهم في التعامل مع حالات الوصول من المهاجرين.

وأضاف كوموتساكوس أن الأولوية المقبلة للمفوضية الأوروبية - التي تهدف إلى صياغة سياسة هجرة جديدة خاصة بالتكتل - تمنح الدول المطلة على البحر المتوسط الفرصة للتأكيد على مخاوفهم.

وأوضح أن ما بين أربعة آلاف و500 إلى خمسة آلاف مهاجر دخلوا الاتحاد الأوروبي من حدوده الشرقية المطلة على البحر المتوسط خلال الشهر الماضي، أي ما يزيد بنحو أربعة أضعاف عن أي مكان آخر مطل على البحر ذاته.

وشدد كوموتساكوس، على أنه بعد محادثات مع وزير داخلية قبرص، كونستانتينوس بيتريدس، اليوم تم التوصل إلى أنه يجب تنفيذ اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا بشأن وقف حالات وصول المهاجرين.

كما لفتت الشبكة الإخبارية إلى أن الأمر يعني أن أثينا ستزيد من حالات عودة المهاجرين بينما يتعين على أنقرة القضاء على عصابات الاتجار بالبشر ومنع خلق مسارات جديدة للمهاجرين تؤدي إلى الاتحاد الأوروبي.