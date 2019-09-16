سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

اليونان: حان الوقت للاتحاد الأوروبى لتصعيد قضية الهجرة والتعامل معها

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:43 م
اليونان: حان الوقت للاتحاد الأوروبى لتصعيد قضية الهجرة والتعامل معها رئيس وزراء اليونان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكدت اليونان أنه حان الوقت بالنسبة للاتحاد الأوروبي لتصعيد قضية الهجرة والتعامل معها.
 
وقال وزير سياسة الهجرة اليوناني، جورج كوموتساكوس - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين - إن الدول المطلة على البحر المتوسط والتابعة للاتحاد الأوروبي تعد في وضع أحسن الآن من أجل إقناع الشركاء الآخرين في التكتل لمساعدتهم في التعامل مع حالات الوصول من المهاجرين.
 
وأضاف كوموتساكوس أن الأولوية المقبلة للمفوضية الأوروبية - التي تهدف إلى صياغة سياسة هجرة جديدة خاصة بالتكتل - تمنح الدول المطلة على البحر المتوسط الفرصة للتأكيد على مخاوفهم.
 
وأوضح أن ما بين أربعة آلاف و500 إلى خمسة آلاف مهاجر دخلوا الاتحاد الأوروبي من حدوده الشرقية المطلة على البحر المتوسط خلال الشهر الماضي، أي ما يزيد بنحو أربعة أضعاف عن أي مكان آخر مطل على البحر ذاته.
وشدد كوموتساكوس، على أنه بعد محادثات مع وزير داخلية قبرص، كونستانتينوس بيتريدس، اليوم تم التوصل إلى أنه يجب تنفيذ اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا بشأن وقف حالات وصول المهاجرين.
 
كما لفتت الشبكة الإخبارية إلى أن الأمر يعني أن أثينا ستزيد من حالات عودة المهاجرين بينما يتعين على أنقرة القضاء على عصابات الاتجار بالبشر ومنع خلق مسارات جديدة للمهاجرين تؤدي إلى الاتحاد الأوروبي.

اليونان

الهجرة

البحر المتوسط

الاتحاد الاوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة