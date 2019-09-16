الهجرة تفتتح استوديو للتواصل مع المصريين بالخارج لبدء مبادرة "اسأل واقترح لايف"

افتتحت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاستوديو الخاص بالتواصل مع المصريين بالخارج مباشرة "لايف" فى إطار مبادرة "اسأل واقترح لايف"، من خلال فيديو كونفرانس مع عدد من أبناء المصريين بالخارج.

ويأتى ذلك استكمالا للمبادرة التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت عنوان "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة".

وقالت وزارة الهجرة: إننا نهدف لخلق مزيد من قنوات التواصل المستحدثة التى تقربنا أكثر من كافة المصريين فى مختلف دول العالم، ولذلك جاء التفكير فى إطلاق نسخة جديدة من مبادرة "اسأل واقترح" نعتمد فيها على فتح حوار مباشر مع المصريين بالخارج عبر تطبيق "سكايب".

وأشارت إلى أنها دائما ما تسعى لابتكار العديد من الوسائل للتواصل مع المصريين بالخارج، لافتة إلى أن مبادرة "اسأل واقترح لايف" هى نهج جديد يهدف لخلق مزيد من التواصل المباشر مع المواطنين المصريين فى كل أنحاء العالم، للرد مباشرة على استفسارات وشكاوى وأطروحات المصريين، وحل مشكلاتهم والاستفادة من مقترحاتهم.

وأوضحت الهجرة أنه عقب افتتاح الاستوديو الخاص بالمبادرة تم التواصل مع عدد من أبنائنا المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، نظرًا لأنها تضم الجالية المصرية الأكبر مقارنة بباقي الدول.