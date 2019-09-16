النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى مدينة نصر

كتب ــ كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى شقة سكنية بأحد العقارات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف وجود شبهة جنائية من عدمه.

وانتقل النيابة لمعاينة الشقة، وتبين أن الحريق أتى على بعض محتويات الشقة ولا توجد إصابات.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى مدينة نصر، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.