النيابة تستعجل التحريات حول شاب متهم بالشروع فى خطف طفل بمصر القديمة

كتب ـ سليم على

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول شاب شرع فى خطف طفل من والدته بدائرة القسم.

وجهت النيابة برئاسة المستشار إيهاب عبد اللطيف، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة، للمتهم تهمة خطف طفل.

كما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، للتأكد من صحة الواقعة، وإرسالها لخبراء بالهيئة الوطنية للإعلام لمطابقتها مع صور المتهم.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، جدد حبس المتهم، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع فى خطف طفل من والدته فى دائرة القسم.