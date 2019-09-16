سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الناتو": إيران تزعزع استقرار المنطقة بأسرها وتدعم الجماعات الإرهابية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:57 م
الناتو": إيران تزعزع استقرار المنطقة بأسرها وتدعم الجماعات الإرهابية حلف الناتو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 عبّر الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم  الاثنين عن قلق "بالغ" حول التوترات المتصاعدة الأخيرة بعد الهجمات على منشآت شركة (أرامكو) السعودية، متهماً إيران بزعزعة استقرار المنطقة، مؤكداً على دعم إيران للجماعات الإرهابية.
 
ودعا ستولتنبرج - في تصريحات صحفية أوردتها شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية - إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الهجمات مرة أخرى قائلاً إن "ذلك من الممكن أن يكون له عواقب سلبية على المنطقة بأكملها، فنحن قلقون للغاية كذلك من احتمالية التصعيد".
 
وأكد الأمين العام للناتو أن الحلف "أدان بشدة" هذه الهجمات بسبب تأثيرها المدمر على إمدادات النفط، مضيفاً "نحن قلقون بشأن ما نراه، خاصة من إيران .. إيران تقوم بدعم جماعات إرهابية مختلفة وهي مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

حلف الناتو

ينس ستولتنبرج

جماعات إرهابية

إيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب

محمد رمضان يحتفل بلقب الأعلى مشاهدة فى الوطن العربى على يوتيوب

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

إطلاق الجيل الأسرع من شبكات الواى فاى اليوم.. اعرف مميزاته

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

اليوم السابع: الإعلام الغربى يعمل ضد مصر حتى لا تملك اقتصاداً قوياً

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

قريبا.. يمكنك البحث على جوجل باستخدام "السكرين شوت"

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيلم Avengers: Endgame ينهى سباق الإيرادات بـ2.796 مليار دولار

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

فيديو.. عقد بين زوجين لتقسيم الأعمال المنزلية.. والمقصر يدفع 50 دولارا شهريا

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

موجز 6.. الحكومة تطرح 6 ملايين متر أراضى عبر البوابة الاستثمارية

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

1.5 مليون متابع على إنستجرام لأسعد قنفذ فى العالم.. شوف الصور

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد فرز 52% من أصوات الناخبين

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة