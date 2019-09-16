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الموافقة على 652 طلب تقنين وتحرير 107 عقد لأهالى بنى سويف

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:00 م
الموافقة على 652 طلب تقنين وتحرير 107 عقد لأهالى بنى سويف جانب من الاجتماع
بنى سويف أيمن لطفى

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ترأس المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف اجتماع اللجنة العليا للبت فى طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة، وذلك بحضور اللواء شريف عبد الستار نائب مدير الأمن، اللواء عصام العلقامى السكرتير العام،المستشار محمد صلاح مطر مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال، المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة - مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، والمحاسب أحمد إبراهيم مديرعام الأملاك،وسمر فتحى مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والمساحة والرى والأملاك وحماية الأراضى ورؤساء المدن، وأعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة "مسؤولى لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير".

وقال محافظ بنى سويف فى تصريحات له اليوم الإثنين، وافقت اللجنة على 652 طلب تقنين، فيما وصل عدد العقود التى تم تحريرها إلى 107 عقد ابتدائى موزعة بواقع 90 عقد لأراضى "مبانى"، و 17عقد ، علاوة على فحص 7168 طلب تقنين ومعاينة 3388 طلب، وجارى البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات اللازمة.

وأكد محافظ بنى سويف على أن ملف تقنين أراضى الدولة من الملفات التى توليها المحافظة اهتماما كبيراً، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية التى تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فيها، مشيرا إلى متابعته بشكل يومى لنتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل فى هذه المراحل بشكل متوازٍ لكل الطلبات التى قدمها المواطنين.

 

 


لجنه تقنين الاراضى

محافظ بنى سويف

املاك الدوله الاراضى الزراعيه

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