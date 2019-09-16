"المصرية اللبنانية" تستضيف رئيس الرقابة الصناعية الثلاثاء المقبل

كتب - إسلام سعيد

قال الدكتور كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية، إن الجمعية تستقبل الثلاثاء المقبل، إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، للحديث عن القطاع الصناعى، وطرق التعامل مع المشكلات الخاصة به، وكذلك مواجهة انتشار الصناعات غير المرخصة.

ومن جانبه كشف الكيميائى إبراهيم المناسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، فى وقت سابق، أن المصلحة قامت خلال النصف الأول من عام 2019 بإجراء 6598 حملة تفتيشية على المصانع، لمتابعة مدى التزامها بمعايير جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية، فضلاً عن إجراء 10 الاف و 47 دراسة فنية متخصصة تضمنت 4 آلاف و40 دراسة فنية فى مجال السماح المؤقت والدروباك، و6 آلاف و4 دراسات فنية متنوعة و3 دراسات مستلزمات إنتاج.

وقال "المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة"، لافتا إلى أن الفترة الماضية، شهدت توجيه 639 خطاباً إلى الجهات الإدارية، بشأن عدد من المصانع، كما تم توجيه 914 إنذاراً وقضية لمعاقبة المخالفين الذين يتلاعبون بصحة وسلامة المواطنين، وذلك تماشياً مع خطة وتوجهات وزارة التجارة والصناعة، للارتقاء بجودة المنتجات المصرية، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وفى مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح المناسترلى أن المصلحة قامت بترخيص الفان و128 مرجل بخارى وآلة حرارية، واعتماد 458 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل 31 مطبعة عاملة فى مجال مواد التعبئة والتغليف، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 1515 استفساراً و670 شكوى.