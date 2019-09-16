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المشدد 5 سنوات لمدير عام الرقابة على الصادرات لاتهامه بتقاضى رشوة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 08:35 م
المشدد 5 سنوات لمدير عام الرقابة على الصادرات لاتهامه بتقاضى رشوة محكمة - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ"ا. ش" مدير عام بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات وتغريمه 175 ألف جنيه لاتهامه بتقاضي رشوة مالية.
 
وجاء في أمر إحالة النيابة للقضية رقم 1365 لسنة 2017 حصر أمن دولة، أن المتهم في غضون نوفمبر 2017، بصفته موظفًا عموميًا مدير عام بالهيئة العامة على الصادرات طلب وأخذ لنفسه عطية "رشوة" للإخلال بواجبات وظيفته.
 
وأضافت التحقيقات ، أن المتهم طلب من  " ماجد . م . ع "  مبلغ 350 ألف جنيه أخذ منها مبلغ 175 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاءه للأخيرعن القيمة التقديرية وتمكينه من تبديل العرض المقدم منه في مناقصة مطروحة من الهيئة محل عمله بالمخالفة للإجراءات المتبعة.
 
 
 

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