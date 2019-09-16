المجلس الخاص بمجلس الدولة يقرر تكليف المستشار طه كرسوع بالأمانة العامة

كتب أحمد عبد الهادى

قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة - أعلى سلطة بالمجلس - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة تكليف المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينا عاما لمجلس الدولة.

يذكر أن المستشار محمد محمود حسام الدين ، رئيس مجلس الدولة قرر قبول اعتذار المستشار فؤاد عبد الفتاح من منصب الأمين العام .