الرئيسية تقارير مصرية وقبول اعتذار المستشار فؤاد عبد الفتاح المجلس الخاص بمجلس الدولة يقرر تكليف المستشار طه كرسوع بالأمانة العامة الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:14 م المستشار طه عبده كرسوع أمين عام مجلس الدولة الجديد كتب أحمد عبد الهادى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة - أعلى سلطة بالمجلس - برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة تكليف المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينا عاما لمجلس الدولة. يذكر أن المستشار محمد محمود حسام الدين ، رئيس مجلس الدولة قرر قبول اعتذار المستشار فؤاد عبد الفتاح من منصب الأمين العام . المجلس الخاص مجلس الدولة الأمين العام تكليف مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة النائب العام ورئيس مجلس الدولة يؤديان اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:02 م السيسي يؤكد أهمية العمل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم وفقا للدستور والقانون.. الرئيس يشهد حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة والنائب العام الجديدين.. ويمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لأبو العزم وصادق الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:02 م صور.. رئيس مجلس الدولة الجديد: السيسي أعلن دعمه الكامل لاستقلال القضاء الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:58 م تعرف على السيرة القضائية لرئيس مجلس الدولة الجديد الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:26 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع انتخابات تونس.. قيس سعيد يحافظ على تقدمه بعد الانتهاء من 52% من فرز الأصوات قبل ما تبيع تليفونك.. إزاى تمسح كل صورك وفيديوهاتك نهائيا؟ مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023 شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية "الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات "بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019 المزيد من Trending Plus
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