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المبعوث الأمريكى لأوكرانيا: استمرار العقوبات المفروضة على روسيا لحين إنهاء أزمة القرم

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:18 م
المبعوث الأمريكى لأوكرانيا: استمرار العقوبات المفروضة على روسيا لحين إنهاء أزمة القرم المبعوث الأمريكى الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر
أ ش أ

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أعلن المبعوث الأمريكى الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر، الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب قيامها بإعادة ضم شبه جزيرة القرم لحين إنهاء الأزمة.

وأوضح فولكر - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن هناك عقوبات مفروضة على روسيا بشأن القرم وعقوبات أخرى مفروضة بسبب منطقة دونباس بشرق أوكرانيا وإخفاقها فى تنفيذ اتفاقات "مينسك"، مضيفا أن ثمة عقوبات أخرى يتم فرضها على موسكو على خلفية حادث تسمم الكولونيل الروسى السابق سيرجى سكريبال.

ولفت إلى أنه فى حال تنفيذ موسكو اتفاقات "مينسك" كما هو مفروض منها، فإنه سيتم النظر فى رفع العقوبات عنها.

يُشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبى صادق، فى يونيو الماضى، على قرار بتمديد العقوبات على روسيا لقيامها بإعادة ضم شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول، وتستهدف العقوبات قطاعى المصارف والطاقة الروسية، وقد تم فرض هذه العقوبات للمرة الأولى فى عام 2014 ويتم تمديدها كل ستة أشهر منذ ذلك الحين.


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القرم

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