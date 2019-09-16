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اللجنة السعودية الإماراتية للتعاون الإعلامي تناقش آليات التعاون المشترك

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:42 م
اللجنة السعودية الإماراتية للتعاون الإعلامي تناقش آليات التعاون المشترك
وكالات

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عقدت اللجنة التكاملية للتعاون الإعلامي، إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، اجتماعاً في أبوظبي، برئاسة تركي الشبانة وزير الإعلام في المملكة العربية السعودية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، بهدف تطوير وتعزيز الاستراتيجيات الإعلامية، وتفعيل البرامج والخطط والمبادرات المشتركة التي تواكب طموحات وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

تأتي اللجنة التكاملية المشتركة للتعاون الإعلامي ضمن إطار منظومة التكامل السعودي الإماراتي في عدد من المجالات التنموية، وتفعيلاً للرؤية المشتركة بين البلدين الشقيقين وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث تمثل اللجنة إحدى سبع لجان تكاملية مشتركة لتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء للشعبين الشقيقين، حيث تدعم اللجان المشتركة توحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في كلا البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وناقشت اللجنة مجموعة من المبادرات والبرامج الإعلامية المشتركة، التي تهدف إلى توحيد الجهود في سبيل إبراز الصورة الإيجابية لكلا الدولتين، وتطوير وتعزيز المحتوى الإعلامي بما يسهم في ترسيخ وتعزيز العمل المشترك.

وقال تركي الشبانة، في تصريح بهذه المناسبة: "نسعى من خلال اللجنة التكاملية للتعاون الإعلامي إلى تعزيز أواصر التعاون بيننا، ودعم القطاع الإعلامي من خلال جملة من البرامج والمشاريع التي ستسهم في تنمية القطاع، وستعمل اللجنة على إبراز الصورة الحقيقية للبلدين، وتسعى إلى تطوير مستوى التنسيق الإعلامي، ورفع جودة الإنتاج بين البلدين، بما يسهم في تحسين مستوى العمل الإعلامي المسموع والمرئي، ورفع كفاءة وتنافسية وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضح: "إن المبادرات التي تم تقديمها تمنحنا رؤية جيدة نحو مستقبل التعاون بين البلدين، وتساعد على زيادة الاستثمار في قطاع الإعلام". وأضاف: "إن من مرتكزات المبادرات تنشيط سوق الإعلام، وفهم عادات السلوك الإعلامي من قبل المشاهدين وتطويره".

وأفاد وزير الإعلام السعودي بأن توحيد الرسالة الإعلامية بين البلدين له أهمية كبرى، وأن تحقيقه يتم عبر المبادرات والفعاليات المشتركة التي تعزز أواصر الترابط بين مواطني البلدين.


من جانبه، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "يجسد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة بين المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة"، موضحاً أهمية الإعلام باعتباره محوراً رئيساً وحيوياً يدعم توجهات البلدين ويوضح مواقفهما بما ينسجم وسمعتهما الإيجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد ضرورة تفعيل أدوات العمل المشترك وتضافر الجهود لما للإعلام من أهمية قصوى في مختلف القضايا والملفات، والعمل على تفعيل البرامج والخطط من خلال وضع الأسس والقواعد والمبادئ التي ترسخ وتعزز رؤيتنا الإعلامية المشتركة، وتطوير البرامج الإعلامية التي تخدم أهداف البلدين، ووضع خطط عمل زمنية للمبادرات المتفق عليها واقتراح مشاريع وفعاليات إعلامية تخدم رؤية البلدين.


وزير الإعلام السعودي

سلطان بن أحمد الجابر

توحيد الرسالة الإعلامية

قطاع الإعلام

سوق الإعلام

السعوديه

الامارات

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