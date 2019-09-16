سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:13 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

"الكهرباء" تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة فارس فى أسوان بقدرة 200 ميجا

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:00 ص
"الكهرباء" تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة فارس فى أسوان بقدرة 200 ميجا محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بدأوا فى التفاوض مع عدد من شركات القطاع الخاص لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجا وات.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه المحطة من المقرر أن يتم إنشائها بمنطقة فارس بمحافظة أسوان بقدرة 200 ميجا وات، موضحًا أنه جارى الانتهاء من اختيار الشركة المنفذة للمحطة نهاية العام الجارى.

وأضاف أن التكلفة الإجمالية للمحطة لم يتم تحديدها حتى الآن، نظرًا لعدم الاستقرار على الشركة التى ستتولى تنفيذ المحطة، موضحًا أن وزارة الكهرباء تستهدف إنشاء أكبر عدد من محطات الطاقة الشمسية بمحافظة أسوان لتصبح عاصمة العالم للطاقة الشمسية.


الكهرباء

نقل الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية

اسوان

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الكهرباء" تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة فارس فى أسوان بقدرة 200 ميجا

"الكهرباء" تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية بمنطقة فارس فى أسوان بقدرة 200 ميجا

"صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول

"صوتك مسموع".. 4 طرق لتقديم الشكاوى لـ"التنمية المحلية" ضد أى مسئول

ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن

ربط مستشفيات "التأمين الصحى الشامل" إلكترونيًا لتسهيل تقديم الخدمة للمواطن

موقع التنسيق يغلق اليوم كل خدمات الشهادات الفنية 2019

موقع التنسيق يغلق اليوم كل خدمات الشهادات الفنية 2019

تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى × 7 معلومات

تعرف على خطة الحكومة لتطوير التعليم الجامعى × 7 معلومات

الرئيس الجزائرى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسة فى 12 ديسمبر

الرئيس الجزائرى يعلن إجراء الانتخابات الرئاسة فى 12 ديسمبر

"شعبك مصدقك يا سيسى" يتصدر التريند .. ورواد السوشيال يبرزون إنجازات الرئيس

"شعبك مصدقك يا سيسى" يتصدر التريند .. ورواد السوشيال يبرزون إنجازات الرئيس

اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2022

اليوم السابع: رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 8% بحلول 2022

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

موجز محافظات مصر.. مشرفة حضانة تصيب طفلاً فى عينه بخرطوم

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

نتنياهو يتغزل فى قناة الجزيرة القطرية قبل ساعات من الصمت الانتخابى

وزير الخارجية يؤكد عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.. صور

وزير الخارجية يؤكد عدم ارتياح مصر لطول أمد مفاوضات سد النهضة.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة