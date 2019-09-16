وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف فى تصريح لصحيفة "فيدوموستى" الروسية "إن الهجوم الذى نفذ فجر أمس الأول السبت بواسطة طائرات مسيرة واستهدف البنية التحتية السعودية، أمر مقلق بالنسبة إلى سوق النفط العالمية".

وأضاف " أن الرئيس فلاديمير بوتين على علم بهذه الأحداث"، وتابع بيسكوف قائلا :" إن الجانب السعودى لم يطلب أى مساعدة من روسيا على خلفية هذا الهجوم"، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية لديها كافة القدرات الضرورية للتعامل مع هذا الوضع.

فى نفس السياق ، قال بيسكوف لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "ندين هذا الحادث بحزم في حال كونه ناجما عن هجوم بطائرات مسيرة، ونعتقد أن مثل هذه الأعمال قد تؤثر سلبا على الاستقرار العام في أسواق الطاقة".

كانت المملكة العربية السعودية تعرضت في وقت مبكر من أمس الأول السبت لهجوم استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرقي البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.