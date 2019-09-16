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القوى العاملة: حل مشكلة 5000 عامل بـ "مطاحن مصر العليا" بتحقيق مطالبهم وديا

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:52 ص
القوى العاملة: حل مشكلة 5000 عامل بـ "مطاحن مصر العليا" بتحقيق مطالبهم وديا وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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نجحت جهود وزارة القوى العاملة، وإدارة شركة مطاحن مصر العليا، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ، واللجنة النقابية بالشركة ، في حل مشكلة 5 ألاف عامل  بالشركة، بتقريب وجهات النظر بين طرفى العملية الإنتاجية، وترتيب مطالب العاملين من حيث الأولويات فى ضوء المركز المالى للشركة، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، أنه تم عقد اجتماعين بديوان عام الوزارة، ومديرية القوى العاملة بسوهاج بين ممثلى الشركة ، والنقابة العامة واللجان النقابية بالشركة، لتبادل وجهات النظر ومناقشة مطلب العاملين، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف ، حيث تم الاتفاق علي زيادة بدل طبيعة العمل للعاملين بالوحدات الإنتاجية لتصبح 25% ، وللعاملين الإداريين 15%.

وأوضحت أنه تم الاتفاق على منح مكافأة تعادل خمسة عشر يوما كل ثلاثة أشهر للعاملين بالشركة علي أن يبدأ التنفيذ بعد تصفية المركز المالي للمطاحن فى 30 سبتمبر الجارى، وتعديل مصروفات بدل السفر وزيادتها بنسبة 25% لجميع الفئات من أول أكتوبر المقبل.

وتقرر تشكيل لجنة من كافة الأطراف لتعديل بعض بنود اللائحةالداخلية للشركة علي أن يتم الانتهاء من عملها قبل 31 ديسمبر 2019، وتفعيل موالد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يتعلق بالإجازات والراحات والعطلات الرسمية .

وفى ختام الاجتماع تم تقديم طلب من جانب اللجان النقابية للتنازل عن طلب المفاوضة الجماعية المقدم إلي الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

 

 


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