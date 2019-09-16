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القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:15 م
القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت يحمل سائحين من الغرق بالبحر الأحمر ارشيفية
كتب زكى القاضى

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تمكنت القوات البحرية من إنقاذ يخت سياحى قبل تعرضه للغرق، كان يحمل على متنه 38 فردا بينهم 26 سائحا، بالإضافة إلى طاقم اليخت المكون من ( 12 ) فردا.
 
وعلى الفور ، صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية القائمة بتأمين المسطح المائى لقاعدة البحر الأحمر البحرية لإنقاذ طاقم اليخت والسائحين وتقديم المعاونة بالإنقاذ بعد شحوط اليخت وتعرضه لأعطال فنية.
 
ونجحت القوات البحرية في إنقاذ طاقم اليخت والسائحين الأجانب ، حيث تم إخلاءهم و تقديم المساعدات الطبية والإدارية لهم فور وصولهم إلي قاعدة البحر الأحمر البحرية.

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اليوم السابع بلس

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