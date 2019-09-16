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القبض على فلاح يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر فى المنوفية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:47 م
القبض على فلاح يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر فى المنوفية مضبوطات أسلحة نارية
المنوفية- محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، من ضبط فلاح يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والذخائر، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد ناجى،مدير أمن المنوفية، إخطار من العميد محمد عمارة، مدير ادارة البحث الجنائى يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر الغير مرخصة من ضبط " ف . ع .ع .ا 52 عاما"  فلاح ومقيم بدائرة المركز لإدارته ورشة لتصنيع الأسلحة والذخائر الغير مرخصة محلية الصنع،تم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر وبعض الاجزاء المعدة للتجميع محلية الصنع والأدوات المستخدمة في التصنيع تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

 

 


محافظه المنوفيه

امن المنوفيه

مركز قويسنا

ورشه اسلحه

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