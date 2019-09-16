القبض على صاحب مطبعة لتقليد العلامات التجارية بالزاوية الحمراء

كتب ـ عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط صاحب مطبعة لقيامه بتقليد وترويج العلامات التجارية بالزاوية الحمراء، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة ورود معلومات بقيام مالك مطبعة كائنة بمنطقة الزواية الحمراء، بتقليد وترويج العديد من العلامات التجارية ومطبوعات لمنتجات مجهولة المصدر، منسوبة للعديد من الشركات العالمية وخاصة شركات الأدوية ومستحضرات التجميل وبيعها للسماسرة على أنها المنتج الأصلى ( على خلاف الحقيقة ) مما يسبب ذلك أضرار مادية لتلك الشركات فضلاً عن الأضرار الصحية لمستخدمى تلك المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية والفنية .

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (فنى طباعة – مقيم بالزاوية الحمراء بالقاهرة - سبق اتهامه فى قضيتين " مطبعة بدون ترخيص، إتلاف " ، ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا " مبانى ، ضرب ")عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على ( 25750 غلاف عبوة دوائية لعقاقير مختلفة الأنواع، عدد 6 تفويضات منسوب صدورها لبعض شركات الأدوية "مزورة بالكامل") وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .