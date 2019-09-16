القبض على تاجر مخدرات بحوزته 30 قطعة حشيش بالجيزة

كتب ـ بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من إلقاء القبض على عاطل لاتهامه بحيازة 30 قطعة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، قبل ترويج المضبوطات على عملائه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم، بعد الحصول على إذن من النيابة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 30 قطعة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.