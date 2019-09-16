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الفريق محمد فريد يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "طارق 50" بالمنطقة الشمالية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:18 ص
الفريق محمد فريد يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى "طارق 50" بالمنطقة الشمالية الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود "طارق 50 " الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة‪.‬
 
 
تضمنت المرحلة الرئيسية عرض ملخص الفكرة التكتيكية للمشروع والإجراءات المنفذة أثناء رفع درجات الاستعداد القتالى ومرحلة التحضير والتنظيم للمعركة، ثم التحرك والفتح على خطوط الفتح المختلفة واقتحام الحد الأمامى لدفاعات العدو لتدمير الدفاعات المعادية وتحقيق المهام المخططة فى التوقيتات المحددة.
 
ظهر خلال المرحلة مدى الدقة فى التعامل مع الأهداف المعادية وإصابتها من الثبات والحركة، وما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة بإستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات باستخدام أنظمة " المايلز ".
 
 
كما التقى الفريق محمد فريد بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية بقاعدة محمد نجيب العسكرية.
 
 
بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها، ونقل للمقاتلين تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى  للقوات المسلحة والفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي  لدورهم البطولى فى حماية مقدرات الوطن.
 
 
وأدار الفريق محمد فريد حوارًا مع المقاتلين إستمع فيه لآرائهم وإستفساراتهم فى مختلف المجالات ، كما أكد على ضرورة الوعى الكامل لتفهم كافة القضايا المطروحة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى .
 
 
حضر المرحلة واللقاء عدد من قادة وضباط القوات المسلحة ‪.
 
 

الفريق محمد فريد

المستوي المحلي

المشروع التكيتكي

طارق 50

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