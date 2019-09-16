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العلماء يخترعون بيجامة إلكترونية جديدة لقياس دقات القلب أثناء النوم

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:30 م
العلماء يخترعون بيجامة إلكترونية جديدة لقياس دقات القلب أثناء النوم البيجامه الالكترونية
كتبت هند عادل

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اخترع العلماء بيجامة ذكية يمكنها قياس دقات القلب والتنفس أثناء نوم الشخص. 

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية"، طور الباحثون فى جامعة ماساتشوستس ملابس النوم بحيث تحتوى على أجهزة محمولة غير مزعجة لمراقبة التنفس ومعدل ضربات القلب.

بيجامه

ويمكن فى هذه الحالة ارتداء ملابس نوم نشطة إلكترونياً، تحتوى أجهزة محمولة غير مزعجة لمراقبة معدل ضربات القلب والإيقاع التنفسي.

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وصمم المخترعون مستشعرًا جديدًا قائمًا على النسيج ودمجه مع مستشعر كهربي واحد يتم تنشيطه عن طريق تغيير في الاتصال الجسدي، كما قاموا بتطوير تحليلات البيانات لدمج الإشارات من العديد من النقاط التي أخذت في الاعتبار جودة الإشارة الواردة من كل موقع.

 

 


بيجامه الكترونيه

اختراع جديد

قياس ضربات القلب

بيجامه

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