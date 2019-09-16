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العربية: واشنطن تنشر صورًا للهجوم على "أرامكو" السعودية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:33 ص
العربية: واشنطن تنشر صورًا للهجوم على "أرامكو" السعودية الصورة المنشورة للمعملين المستهدفين
كتب محمد تهامى زكى

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ذكرت قناة العربية، أن واشنطن نشرت صورًا جوية التقطت بالأقمار الاصطناعية، قالت عنها إنها لأعمدة دخان لمنشأتى بقيق وخريص النفطتين فى السعودية، اللتان استهدفتا بطائرات مسيرة.

ووفقا للقناة، قال مسئولون أمريكيون إن الأدلة تشير إلى أن الهجمات تمت بصواريخ كروز، إما من العراق أو إيران.

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وتشير المعلومات أيضا إلى أن الهجوم لم يكن بطائرات مسيرة من اليمن، فيما أظهرت الصور أيضا أن الهجوم استهدف 17 موقعًا داخل المعملين المستهدفين فى الموقعين التابعين لـ"أرامكو".

وتبنت جماعة الحوثى الإرهابية فى اليمن مسؤوليتها عن الهجوم الذى استهدف المنشآت النفطية التابعة لأرامكو فى منطقتى بقيق وخريص.

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يشار أن الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، قال إنه سمح بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجى عند الضرورة بسبب الهجوم على منشأتى نفط فى السعودية، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع المملكة فى كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً على التأثير السلبى لهذه الهجمات على الاقتصاد الأمريكى وكذلك الاقتصاد العالمى.

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السعودية

واشنطن

الاقمار الصناعية

ارامكو

النفط

المملكة السعودية

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