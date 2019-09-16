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الصين تدعو الولايات المتحدة إلى نبذ فكرة الحرب الباردة واللعبة الصفرية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:39 م
الصين تدعو الولايات المتحدة إلى نبذ فكرة الحرب الباردة واللعبة الصفرية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج
أ ش أ

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دعت الصين، اليوم الإثنين، المسئولين الأمريكيين، إلى نبذ فكرة الحرب الباردة واللعبة الصفرية، والعمل على دفع التعاون الصينى الأمريكى متبادل المنفعة بما يعود بالفائدة على شعبى البلدين وشعوب دول العالم.
 
جاء ذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، اليوم، تعليقا على كلمة لمساعد وزير الخارجية الأمريكى كريستوفر فورد، قال فيها إن الحكومة الأمريكية تعمل حاليا على وضع إجراءات متكاملة لمواجهة التحديات الأمنية التى تشكلها الصين على الولايات المتحدة وحلفائها.
 
وقالت يينغ، إن هذا الخطاب يشوه صورة الصين، ويروج إلى ما يسمى بـ نظرية "التهديدات الصينية"، حيث يعكس بوضوح فكرة الحرب الباردة واللعبة الصفرية لدى بعض الأمريكيين وهى مسألة خطيرة جدا.
 
وأضافت يينغ، أن التاريخ أثبت وسيظل يثبت أن تطور الصين هو فرصة للعالم، وستواصل الصين جهودها فى بناء السلام العالمى والمساهمة فى التنمية العالمية والدفاع عن النظام الدولي.
 

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امريكا

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