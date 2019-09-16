الصين تجد صعوبة فى نمو الاقتصاد بأكثر من 6% سنويا

وكالات الأنباء

قال رئيس وزراء الصين لى كيشيانج، فى تصريحات لوسائل الإعلام الروسية قبل زيارته لموسكو التى تبدأ اليوم الاثنين، إنه من الصعب المحافظة على معدل نمو الاقتصاد الصينى فوق 6% سنوياً، في ظل حالة الغموض التى تحيط بالأوضاع الدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن رئيس الوزراء الصينى القول إن اقتصاد الصين يواصل "تطوره السلس والمستدام" رغم "الغموض العالمي".

وحسب موقع الؤية الإماراتى، حذر لي من تباطؤ جديد لثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي ينمو حالياً بأقل معدل له منذ عقود في ظل ضغوط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

يذكر أن اقتصاد الصين سجل خلال النصف الأول من العام الحالي نمواً بمعدل 6.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما جاء داخل النطاق الذي تستهدفه الحكومة الصينية لكنه أقل معدل نمو لاقتصاد الصين منذ نحو 30 عاماً. ويتوقع الخبراء استمرار تراجع معدل النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري بعد قرار الولايات المتحدة فرض رسوم عقابية على كل المنتجات الصينية تقريباً.

يأتي ذلك في حين من المنتظر اجتماع مفاوضين من الصين والولايات المتحدة في واشنطن في أكتوبر المقبل للتفاوض بشأن إنهاء الحرب التجارية بين البلدين. وكانت الصين والولايات المتحدة قد تبادلتا إلغاء بعض الرسوم أو تأجيل تطبيق رسوم جديدة على بعض السلع خلال الأسبوع الماضي في محاولة لتهدئة التوترات التجارية قبل المحادثات المنتظرة.