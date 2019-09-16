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"الشورى السعودى": الهجوم على منشآتى "أرامكو" يستهدف إمدادات الطاقة العالمية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:56 م
"الشورى السعودى": الهجوم على منشآتى "أرامكو" يستهدف إمدادات الطاقة العالمية حريق ارامكو
أ ش أ

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أعرب مجلس الشورى السعودى، عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات التى استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو" بمحافظة "بقيق وهجرة خريص" فى السعودية، ما خلف أضرارًا على إنتاج الطاقة، مؤكدًا أن تلك الهجمات لا تستهدف الاقتصاد السعودى فقط وإنما تستهدف إمدادات الطاقة العالمية.

وأكد رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله محمد بن إبراهيم آل شيخ - في بيان أصدر المجلس خلال جلسته، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) - دعمه الكامل للإجراءات التى تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها من تلك الأعمال العابثة وغيرها.

ودعا المجلس الدول الشقيقة والصديقة إلى تضافر الجهود لمحاسبة من يقف خلف هذه الهجمات من منظمات أو دول، والمؤيدين لها نظرًا لطبيعة تلك الهجمات وتأثيراتها الاقتصادية على المجتمع الدولى.

كما دعا المجالس الشورية والبرلمانية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة تلك الأعمال التخريبية؛ نظرًا لخطرها على المدنيين والاقتصاد العالمى وتأثيرها على التنمية المستدامة فى جميع الدول.


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