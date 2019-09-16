الشركة السعودية للخدمات الأرضية تُشارك فى ملتقى "لقاءات جدة 2019"

وكالات

تُشارك الشركة السعودية للخدمات الأرضية كشريك استراتيجي في "ملتقى لقاءات جدة 2019", الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في الفترة من 17 إلى 19 محرم الجاري, تحت رعاية الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .

وتُعد الشركة السعودية للخدمات الأرضية التي تقدم خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية, داعماً ومساهماً لرؤية المملكة 2030 في تمكين أبناء الوطن من الجنسين, وتنمية مهاراتهم وحمايتها ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.