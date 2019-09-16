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الشرطة البلجيكية تعتقل 51 شخصًا تابعين لليمين المتطرف خلال مسيرتهم

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:18 ص
الشرطة البلجيكية تعتقل 51 شخصًا تابعين لليمين المتطرف خلال مسيرتهم الشرطة البلجيكية
كتب: أحمد علوى

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اعتقلت الشرطة البلجيكية، أمس الأحد، عدد من النشطاء التابعين لطيار اليمين المتطرف فى البلاد، وخلال مسيرة منددة بالحكومة البلجيكية.

ووفقاً لقناة بلجيك 24، أشارت الداخلية أنه تم اعتقال، 51 شخصًا من جماعات اليمين المتطرف، وفقا للحصيلة النهائية التى تم الإعلان عنها اليوم.

وقال المتحدث باسم الشرطة فى بروكسل يشمل هذا المجموع الأشخاص الستة الذين قبض عليهم إدارياً فى شارع دو مارشى، وسان خوسيه-تين-نود فى منطقة شرطة بروكسل الشمالية.

والجدير بالذكر ان عمدة بروكسل فيليب كلوز، كان قد أعلن حظر المسيرة تلك المسيرة التى تم الدعوة إليها مؤخراً، من قبل أعضاء من جماعات اليمين المتطرف، وبرر العمدة أن الإلغاء يتعلق بأسباب أمنية ومن أجل السلامة العامة.

ووفقاً لما جاء فى تقرير شبكة "فى ار تى" الفلمنكية، قالت مايتيه فان رامبلبيرج، المتحدثة باسم عمدة المدينة ، اليوم الجمعة ، أن كلوز قرر العمل بالنصيحة التى قدمتها دائرة الشرطة المحلية فى بروكسل -إيكسل فى وقت سابق من هذا الأسبوع بعدم السماح بإجراء مظاهرات تابعة لليمين المتطرف بالبلاد.

 


بلجيكا

اليمين المتطرف فى بروكسل

اخبار العالم

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