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الشرطة الأمريكية تقبض على المشتبه فى حادث إحراق المعبد اليهودى بولاية مينسوتا

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:00 ص
الشرطة الأمريكية تقبض على المشتبه فى حادث إحراق المعبد اليهودى بولاية مينسوتا عناصر من الشرطة الأمريكية - أرشيفية
واشنطن /أ ش أ/

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ألقت السلطات الأمريكية القبض على المشتبه فى تورطه فى حادث تدمير المعبد اليهودى الأثرى بولاية مينسوتا الأمريكية مؤخرا.

وذكرت شبكة "أيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية أن المتحدث باسم الشرطة المحلية فى مدينة "دولوث" أوضح - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد- أن الشبهات تحوم حول تورط ماثيو جون آموت – 36 عاما – فى إشعال النيران يوم الاثنين الماضى فى معبد "آداس" التاريخى الذى يقع وسط المدينة والذى يعود تاريخ بنائه إلى عام 1902.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن النيران أتت على المعبد تقريبا، حيث استغرق رجال الأطفاء أكثر من 12 ساعة فى السيطرة على الحريق، فيما لم تتوافر أية أدلة على أن ارتكاب هذه الجريمة تم بدافع الكراهية أو التحيز.

 


الشرطة الأمريكية

أمريكا

أخبار أمريكا

إحراق المعبد اليهودى

ولاية مينسوتا

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