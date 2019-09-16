السيسى يلتقى مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن عضاء المجلس أشادوا بنجاح مصر في تخطي تحديات الإصلاح الاقتصادي بإرادة سياسية صلبة مدعومة بظهير شعبي عريض ،فيما أكد الرئيس السيسى أن العامل الأساسي في نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادي هو وعي الشعب المصري العظيم ، مشيرا الى أن جهود الإصلاح الاقتصادى والتنمية تمت جنبا الي جنب مع جهود محاربة الاٍرهاب وتحقيق الامن والاستقرار.