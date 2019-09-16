السياحة و المصايف بالإسكندرية: دراسة زيادة عدد الشواطئ المجانية الصيف القادم

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الخطط المستقبلية لموسم الصيف القادم ، برئاسة اللواء جمال رشاد، حيث أشار بيان صادر اليوم إلى أنه جارى دراسة إمكانية زيادة عدد الشواطىء المجانية والخدمة لمن يطلبها .

كما أنه سيتم دراسة توقيع بروتوكول مع إدارة الجامعة ليعمل طلبة الجامعة اثناء العطلة الصيفية على الشواطىء وفى حالة عدم القدرة على تنفيذ ذلك سيتم وضع بعض الاشتراطات لتشغيل عمال المستأجر ومنها إجراء مقابلة شخصية للعمال مع إحضار فيش وتشبيه وتحليل مخدرات لكل عامل، ارتداء عمال الشواطئ تيشرتات مطبوع على ظهرها ارقام.

وأكد البيان على الاهتمام بالشكاوى الخاصة بالادارة حتى يتحقق الانضباط المطلوب، طباعة الخدمات المقدمة بالشاطىء على ظهر تذكرة الدخول مع ذكر المبلغ المحدد للشاطىء والإعلان بلوحة كبيرة أن دورة المياه مجانى مع زيادة أرقام تليفونات الشكاوى حيث نتوقع إستقبال مكالمات أكثر.

وأضاف البيان إنه جارى تطوير مداخل الشواطىء بأشكال جمالية بحيث يكون لها كود موحد يبرز جمالها، بالاضافة إلى الإجتماع مع المتخصصين للتعاون معهم لدراسة إمكانية تحويل الأسوار الحاجبة للرؤية إلى أسوار تسمح برؤية الشاطىء .

وعقد عدة إجتماعات مع المستأجرين طوال فترة الشتاء لرفع الوعى لديهم لنصل لنقطة التعاون معهم للقضاء على كافة السلبيات وعودة شواطىء الإسكندرية إلى مكانتها،و كذلك إستمرار حملات إعرف حقك عن طريق وسائل التواصل الإجتماعى والإهتمام بنظافة الشواطىء وإستخدام وحدات تسمح بغربلة الرمال ونظافة الشواطىء بشكل أفضل، تفعيل منظومة الإنقاذ بشكل أفضل .

كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتوفير ارتكازات أمنية بطول الشواطىء للتدخل الأمنى فور حدوث أى طارئ والتواصل مع مرفق الإسعاف لتوفير عربة إسعاف جاهزة بالقرب من الشواطىء.