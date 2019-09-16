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السياحة والمصايف بالإسكندرية: تلقينا 600 شكوى لمخالفة الأسعار خلال الصيف

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:16 م
السياحة والمصايف بالإسكندرية: تلقينا 600 شكوى لمخالفة الأسعار خلال الصيف شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد، بيان حول عدد الحملات التى شنتها الإدارة مع قرب إنتهاء موسم صيف 2019.

وأشار بيان صادر اليوم، إلى أن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، قام بشن بحوالى 20 حملة مكبرة على شواطىء الإسكندرية فى النطاق الشرقى والغربى بالإضافه لقيامه بالمرور بمفرده بشكل شبه يومى على الشواطىء للإطمئنان على سير العمل بها .

وقام أسامة على "مدير إدارة المصايف" بما يقرب من 15 حملة فى القطاع الغربى، وكان له مرور يومى على الشواطىء أيضا بخلاف توجهه بنفسه لحل أى مشاكل فور إخطاره بها .

فيما قام العميد أحمد زهرة "المراقب العام" يعاونه المساعدين ومراقبى الشواطئ بحملات ومرور بشكل يومى مع التواجد بصفة دورية على الشواطىء لمراقبة سير العمل والإطمئنان على المصطافين وراحة الرواد وعدم إستغلالهم من قبل المستأجرين، وقام فريق قسم المتابعة الميدانية بشن 4 حملات إسبوعية على الشواطىء والممرات والكافتيريات .

من جهه أخرى تم تفعيل خط مباشر للشكاوى يتلقى المكالمات والشكاوى على الواتس آب، حيث تلقى أكثر من 600 مكالمة ورسالة، وتم حل أكثر من 90% من تلك الشكاوى ومنها رد المبالغ التى تحصلت بدون وجه حق مع فرض الغرامات المستحقة.

كما تم تنظيم حملة إعرف حقك وذلك لتوعية رواد الشواطئ بحقوقهم وناشدناهم بعدم الخضوع للإبتزاز والإتصال بأرقام الشكاوى مع استقبال فئات القدرات الخاصة على الشواطىء والمشاركة فى كل المناسبات الإجتماعية .

فى حين أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على أن الحملات لم تستطع القضاء على ظاهرة الإستغلال بنسبة 100%، ولكن حرصنا على إشراك رواد الشواطئ معنا بالمشاركة الإيجابية لنعمل معا للقضاء على هذه الظاهرة السلبية، حيث تلقت الإدارة شكاوى بعودة المخلفات، كما كان عليه بمجرد مغادرة المكان ويرجع هذا لإصرار بعض المستأجرين على المخالفة وهم من يتم حاليا اتخاذ إجراءات صارمة بشأنهم، كما لم تستطع القضاء على مشكلة نظافة الشواطىء بشكل كامل .

 

 


الاسكندرية

الادارة المركزية للسياحة

شواطئ الاسكندرية

السياحة والمصايف بالاسكندرية

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