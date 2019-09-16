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السودان وإريتريا يتفقان على التعاون العسكرى والأمنى والاقتصادى

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:34 م
السودان وإريتريا يتفقان على التعاون العسكرى والأمنى والاقتصادى وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله
أ ش أ

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قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، إن السودان وإريتريا اتفقا على التعاون المشترك فى مختلف المجالات، بما فيها العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
 
وأضافت الوزيرة- فى تصريحات عقب مغادرة الرئيس الإريترى أسياسى أفورقى الخرطوم اليوم الاثنين- أن قيادتى البلدين أعربتا عن السعادة بهذه الزيارة، وهى الأولى لرئيس دولة بعد تشكيل الحكومة السودانية الجديدة.
 
وأشارت وزيرة الخارجية، إلى أن الخرطوم وأسمرا اتفقتا على تشكيل لجنة عليا لتنفيذ الاتفاقات بين البلدين، معربةً عن تمنيها أن تنعكس نتائج الزيارة "الناجحة" للرئيس الإريترى إلى السودان إيجابًا على البلدين.
 
وقد غادر الرئيس الإريترى أسياسى أفورقى الخرطوم، بعد زيارة استمرت يومين، عقد خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، وقائد قوات الدعم السريع عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.
 
وكان فى وداع أفورقى فى مطار الخرطوم الدولي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وعدد من الوزراء السودانيين.
 

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اريتريا

تعاون عسكرى

الخارجيه السودانيه

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