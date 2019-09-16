السفير المصرى ونائب وزير الخارجية الكويتى يبحثان أوجه العلاقات الثنائية

الكويت (أ ش أ)

بحث سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، اليوم الإثنين، ونائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

كما بحث القونى والجارالله- خلال اللقاء الذى عقد بمقر وزارة الخارجية الكويتية- تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، قد التقى نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، فى أعقاب الزيارة الناجحة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى الى الكويت مطلع شهر سبتمبر الجاري.