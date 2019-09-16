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"الزراعة": نشر لجان متخصصة بالغيطان لمتابعة العروة النيلية للخضر

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:27 م
"الزراعة": نشر لجان متخصصة بالغيطان لمتابعة العروة النيلية للخضر خضروات - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كثفت اللجان الفنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حملاتها على زراعات العروة النيلية للخضروات، وتتبع المحاصيل ورصد أى حالة  مرضية للنبات، وأى تضرر للزراعات بسب المناخ المتغير، وعمل برامج توعوية للفلاحين  من خلال نشر لجان متخصصة بالغيطان للحد من مخاطرها، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن هناك لجان منتشرة من  قبل إدارة المحاصيل البستانية والخضر بجميع  المحافظات بالتعاون مع مديريات الزراعة  ولجان  متخصصة من قبل مركز البحوث الزراعية، لرصد حالات المتغيرات على زراعات العروة النيلية ، وتلقى أى شكاوى من المزارعين وحلها على الفور لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادية، وتكثيف الحملات المرورية على صوب الخضروات.

وأوضح "عطا "، أن هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفورى فى حالة تاثر المحاصيل  بالمناخ المتغير من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، بالإضافة إلى عقد  ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.


محاصيل الخضر

عروات نيلية للخضر

المحاصيل البستانية

زيادة انتاج الخضر

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