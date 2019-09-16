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الزراعة: فتح أسواق البرازيل للثوم والعنب المصرى ومباحثات لاستيراد الماعز

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:44 ص
الزراعة: فتح أسواق البرازيل للثوم والعنب المصرى ومباحثات لاستيراد الماعز ثوم - أرشيفية
كتب عز النوبى

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 بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مع تريزا كرستينا وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي البرازيلية والوفد المرافق لها، سبل تكثيف التعاون في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعى والحيوانى بين البلدين وكيفية تعزيز حركة الصادرات والواردات للحاصلات الزراعية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى بين الجانبين.

 كما بحثت  وزارة الزراعة، خلال اللقاء الذى جمعهم  بوزارة الزراعة بالدقى، فتح الأسواق هناك للمنتجات الزراعية المصرية وخاصة العنب والثوم والموالح.

وأكدت وزيرة الزراعة البرازيلية أنه فى القريب العاجل يتم استيراد العنب المصرى وخلال شهر نوفمبر القادم سوف يتم إرسال بعثة فنية برازيلية لمصر للتفاوض النهائى حول استيراد الموالح المصرية.

 وأكد وزارة الزراعة، خلال اللقاء، دراسة مقترح لإنشاء شركة برازيلية لتصنيع اللحوم مقرها بمصر وقد رحب الجانب المصرى بإنشاء مثل هذه الشركة التى تتطلب دراسة جيدة من حيث اللوجيستيات واختيار الموقع والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال وعلى الصعيد الاخر ضرورة التنسيق مع وزارتي (الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التجارة والصناعة) في هذا الشأن.

كما أشارت وزارة الزراعة، إلى أهمية التنسيق لزيارة لجنة فنية برازيلية لتحديد الإجراءات والالتزامات ويليها زيارات اعمال التدريب والتأهيل وذلك لتوفير الوقت والمضي قدما في هذا المشروع ، كما  بحث الجانبين أيضا استيراد الماعز والأغنام البرازيلية ذات الجودة العالية، بعد فحصها جيدة لضمان خلوها من الأمراض وعدم دخولها البلاد إلا بعد استيفاء اشتراطات الحجر البيطرى المصرى بالإضافة إلى تنظم استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل فى المواعيد التى لا تؤثر على المنتج المصرى وبعد استيفاء شروط الذبح الحلال طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية.

المباحثات تطرقت أيضا إلى ضرورة توطيد العلاقات بين البلدين فى مجال البحث العلمى الزراعى، وأيضا التعاون في مجال البايو جاز والمخلفات والمحاصيل الزراعية وتبادل الاصول الوراثية لمحاصيل الأعلاف وأشجار الخشب، حضر الاجتماع بعض قيادات وزارتى الزراعة من البلدين فضلا عن السفير البرازيلى بالقاهرة.

 

 

أسواق البرازيل

استيراد الأغنام

المنتجات الزراعية

البحث العلمى

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