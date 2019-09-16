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"الراى الكويتية " :البغدادى يطالب عناصر داعش بشن هجمات لتحرير معتقلى التنظيم

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 09:27 م
"الراى الكويتية " :البغدادى يطالب عناصر داعش بشن هجمات لتحرير معتقلى التنظيم زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى
كتب : أحمد جمعة

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قال موقع الراى الكويتية ، إن مؤسسة الفرقان، الذراع الإعلامية لتنظيم داعش الإرهابى، نشرت اليوم الاثنين، رسالة صوتية منسوبة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادى ، طالب فيها عناصر التنظيم الى إنقاذ مقاتليه وعائلاتهم المحتجزين في السجون والمخيمات متوعداً بـ"الثأر" لهم.

 

ويقبع الآلاف من مقاتلي تنظيم داعش في سجون مكتظة في العراق ومناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا حيث تؤوي مخيمات أيضاً عشرات الآلاف من أفراد عائلات الجهاديين، السوريين والعراقيين والأجانب.

وقال البغدادى ، في التسجيل الصوتى الذي نشرته حسابات على تطبيق تليجرام "السجون السجون يا جنود الخلافة". وأضاف "إخوانكم وأخواتكم جدّوا في استنقاذهم ودكّ الأسوار المكبلة لهم، فكوا العاني (...) واقعدوا لجزاريهم من المحققين وقضاة التحقيق ومن آذاهم."

وسأل البغدادى "كيف يطيب لمسلم العيش ونساء المسلمين يرزحن في مخيمات الشتات وسجون الذل؟" -  على حد قوله -  مشيراً على وجه التحديد إلى تلك الموجودة في العراق وسوريا تحت سيطرة قوات مدعومة من التحالف الدولى بقيادة واشنطن، كما "فى شتى بقاع الأرض".

وتؤوي مخيّمات يسيطر عليها المقاتلون الأكراد في شمال شرق سوريا عشرات الآلاف من عائلات عناصر التنظيم الإرهابى، بينهم 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل، من عائلات الإرهابيين الأجانب ، كما يقبع مئات الإرهابيين السوريين والأجانب ممن التحقوا بصفوف التنظيم في السجون ، وبحسب الموقع الكويتى إن هذا المقطع سيكون أول تسجيل للبغدادي منذ أبريل إذا ثبتت صحته.

 

 


داعش

اخبار داعش

البغدادى

تسجيل لزعيم داعش

ارهابيون فى سجون العراق

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