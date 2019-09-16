الرئيس اللبنانى: الدول العربية تحصد تداعيات صراع النفوذ بين القوى العظمى فى المنطقة

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أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن الحروب المتعاقبة، لا سيما فى ظل صراع النفوذ بين الدول العظمى على منطقة الشرق الأوسط، تسببت فى تكبد الدول العربية لخسائر عديدة، مشيرًا إلى أن الدول العربية تحصد تداعيات هذا الصراع من مآس ومعاناة وحروب وإرهاب.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس اللبناني، ظهر اليوم الاثنين، لوفد من رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية برئاسة اللواء عثمان عثمان رئيس جهاز قوى الأمن الداخلى اللبنانى الأسبق، والمشاركين فى مؤتمر الاتحاد العربى للمحاربين القدماء وضحايا الحروب الذى بدأ أعمال دورة جمعيته العمومية الـ 28 فى بيروت.

وأشار عون، إلى ضرورة العودة لحمل شعار القضية الفلسطينية بوصفها القضية الأساسية والجوهرية، لافتا إلى أن المحاولات الجارية حاليا لفرض حلول على الدول العربية فى شأن القضية الفلسطينية تستدعى الانتباه والتيقظ جيدا لمواجهتها.

وأضاف، "ضم المزيد من الأراضى الفلسطينية إلى إسرائيل أصبح من الوسائل الأساسية التى تستعمل فى السباق الانتخابى الإسرائيلي، لذلك علينا اليوم العودة لحمل شعار فلسطين، شعار القضية الأساسية خصوصا أن إسرائيل لا تعمل فقط على مستوى أفراد، بل على مستوى شعوب، بهدف بث التفرقة بينها".

من جانبه، أعرب اللواء أركان حرب (متقاعد) إبراهيم مغربى رئيس الاتحاد العربى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، عن تقديره للرئيس اللبنانى ميشال عون، مشيرا إلى أن الاتحاد يمثل أسر أكثر من 10 ملايين من الشهداء ومصابى العمليات الحربية فى العالم العربي، وأن رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية تسهم بصورة فعالة فى الاتحاد وتعتبر من الأعمدة الرئيسية به.