الرئيس الكورى الجنوبى: نقدم الدعم لاستئناف المحادثات بين بيونج يانج وواشنطن

سول (أ ش أ)

قال الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى-إن اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية والولايات المتحدة ستستأنفان قريبا المحادثات على مستوى العمل وأن حكومته ستواصل دعمها الكامل لعملية السلام.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مون قوله "إن المحادثات تمثل دفعة قوية لعملية السلام فى شبه الجزيرة الكورية"، مضيفا أن كوريا الجنوبية ستدعم بنشاط وتساعد الحوار بين واشنطن وبيونج يانج، والذى سيتم مناقشته فى قمته مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى ستعقد على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أنه سيسعى للحصول على مزيد من الدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لعملية السلام الكورية أثناء جلسة الأمم المتحدة.

ولم يكشف عن التفاصيل، ومن ضمنها الموعد والمكان المحدد للمحادثات المقبلة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.