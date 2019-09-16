الرئيسية أخبار عاجلة الرئاسة: السيسى يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتى الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:45 م الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي مرزوق الغانم مجلس الامة الكويتي الرئيس السيسى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة السيسي يؤكد أهمية العمل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم وفقا للدستور والقانون.. الرئيس يشهد حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة والنائب العام الجديدين.. ويمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لأبو العزم وصادق الإثنين، 16 سبتمبر 2019 02:02 م متحدث الرئاسة: السيسى يتسلم أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:52 ص رئيس مجلس الدولة والنائب العام يحلفان اليمين أمام الرئيس السيسى الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:41 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع مانشستر يونايتد يعلن تجديد عقد دى خيا حتى 2023 شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية "الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات "بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019 ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة المزيد من Trending Plus
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة