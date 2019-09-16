الرئاسة: السيسى يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتى

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.