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الذهب يقفز 1% فى ظل عزوف عن المخاطرة إثر هجمات فى السعودية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:38 ص
الذهب يقفز 1% فى ظل عزوف عن المخاطرة إثر هجمات فى السعودية الذهب
رويترز

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قفز الذهب 1% اليوم الاثنين، إذ أدت الهجمات على منشآتي نفط في السعودية للعزوف عن المخاطرة وعززت الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا بينما ينتظر مستثمرون دلائل بشأن التيسير النقدي من اجتماعات لبنوك مركزي رئيسية هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب 1% في المعاملات الفورية إلى 1503.60 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزلت الأسعار 1.2% في الأسبوع السابق نتيجة آمال بنهاية قريبة للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وزاد الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.8% إلى 1511.40 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي المحلل في أواندا إن الهجمات علي منشآت نفط سعودية أدى إلى تحول الاهتمام من الأسهم إلى الملاذات الآمنة.

وتابع أنه مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وآمال بتبني المزيد من اجراءات التحفيز من بنوك مركزية كبيرة فإن الهدف التالي للذهب سيكون 1530 دولارا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 3% إلى 18 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 % إلى 953.31 دولار.

في غضون ذلك ربح البلاديوم 0.5% الي 1614 دولارا.


الذهب في العقود الآجلة الأمريكية

أسعار الذهب

الذهب اليوم

رويترز

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