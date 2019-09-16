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الداخلية العراقية: اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم داعش بالموصل

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:13 ص
الداخلية العراقية: اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم داعش بالموصل الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعتقلت الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة الموصل.
 
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن القوات الأمنية وبناء على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين ألقت القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش كانوا يعملون فيما يسمى "بديوان الجند".
 
وأضاف معن، أنه تم إلقاء القبض عليهم فى منطقة رجم حديد بالموصل، مشيرا إلى أن أحدهم اعترف بأنه كان يعمل فيما يسمى بكتيبة "أبو عبيدة الجراح" خلال فترة سيطرة داعش على المدينة.
 

العراق

الداخليه العراقيه

تنظيم داعش

وزاره الداخليه

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