الجناح المصرى بمعرض Leisure السياحى بموسكو يحصل على جائزة المشاركة المميزة

كتبت آمال رسلان

اختتمت فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمعرض Leisure – Otdykh السياحى الدولى الذي اُقيم بالعاصمة الروسية موسكو بمشاركة 870 عارضا من 50 دولة حول العالم، وزار المعرض حوالى 17 ألف زائر.

وحصل الجناح المصرى على جائزة المشاركة المميزة في المعرض، وقام بتسلم الجائزة السيد محمد عبد الغنى ممثل الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمعرض.

وكان السفير إيهاب نصر سفير جمهورية مصر العربية في موسكو قد افتتح الجناح المصري بمشاركة وفد من الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وتم تزويد الجناح المصري المشارك بالمعرض بتقنيات تكنولوجية حديثة؛ حيث اصبح الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة هو السمة الاساسية للأجنحة المصرية المشاركة بالمعارض الدولية المختلفة منذ نوفمبر 2018؛ تم وضع شاشات تعرض مواد ترويجية عن كل مدينة سياحية على حدة Branding By Destination مثل مرسي علم، شرم الشيخ، الغردقة، سيوة، الاقصر، أسوان؛ وذلك لإلقاء الضوء على المدن السياحية المصرية المختلفة.

كما تم الاستعانة بشاشات تفاعلية "Interactive Screen" تحتوي علي صور ومعلومات عن هذه المقاصد السياحية باللغة الروسية، بالإضافة الي استخدام نظارات ثلاثية الابعاد تستخدم تقنيات الواقع الافتراضي" virtual reality " تحتوي علي صور للمقاصد السياحية المصرية المختلفة مثل البحر الاحمر والاهرامات وشرم الشيخ والغردقة.

وتم وضع لوحة اعلانية للمتحف المصري GEM 2020 في واجهة الجناح المصري المشارك بالمعرض.

وحظى الجناح المصري بإعجاب زائري المعرض الذين توافدوا بأعداد كبيرة للاستمتاع بالأنشطة التفاعلية بالجناح وبموسيقى الهارب.

وخلال فعاليات المعرض تم عقد عدة لقاءات مهنية؛ حيث تم عقد اجتماع مع ممثلي اتحاد شركات السياحة الروسية ATOR والذي تم خلاله الحديث عن الزيادة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة الي مصر من الأسواق المصدرة للسياحة، بالإضافة إلي التأكيد على استعداد مصر لعودة حركة الطيران العارض من السوق الروسى.

كما تم عقد عدة لقاءات مع العديد من منظمى الرحلات الروس مثل Anex Tours و Coral Travel وTUI و TEZ Tour؛ حيث تم الاستماع إلي رؤيتهم المستقبلية وخططهم للترويج للمقصد المصري بعد عودة الطيران العارض بين البلدين.

وفي سياق متصل تم عقد عدة لقاءات اعلامية مع ممثلي الصحف المهنية والسياحية مثل Tourprom و Profi Travel ؛ حيث تناولت هذه اللقاءات الإشارة إلي الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة السياحة والتي تعتمد علي استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحديث آليات الترويج السياحي لمصر، ومحاور الحملة الترويجية لمصرP2P" People 2 People"، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020 والترويج للمواقع السياحية المختلفة Branding By Destination، بالإضافة إلي التأكيد علي الاهتمام بالمشاركة الفعالة والهادفة بالمعارض السياحية الدولية.

وتناولت هذه اللقاءات أيضا الحديث عن محاور التنمية السياحية الجديدة بالساحل الشمالى ومنطقة العلمين الجديدة كأحد المناطق السياحية الواعدة في مصر.

جدير بالذكر أن معرض Leisure – Otdykh السياحى الدولى يقام سنويا في العاصمة الروسية موسكو، ويشارك فيه العديد من القائمين علي صناعة السياحة والسفر من منظمي الرحلات ووكلاء السفر والسياحة ومؤسسات الطيران من مختلف دول العالم بالإضافة إلي الإعلاميين المتخصصين في الشأن السياحي من مختلف الدول.



