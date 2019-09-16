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الجمارك السعودية تعقد مؤتمراً عن دور تقنية "بلوك تشين" فى تطوير قطاع الشحن

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 05:10 م
الجمارك السعودية تعقد مؤتمراً عن دور تقنية "بلوك تشين" فى تطوير قطاع الشحن سفينة شحن بضائع ارشيفة
وكالات

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تعقد الجمارك السعودية يوم غدٍ الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً عن أهمية تقنية "بلوك تشين" في تطوير قطاع الشحن، وذلك بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للموانئ، وشركة (MAERSK) العالمية.
 
وسيسلط هذا المؤتمر الضوء على تجربة الجمارك السعودية في الاستفادة من تقنية "بلوك تشين" في العمل الجمركي، وخطوات التحول الرقمي في الجمارك السعودية، وأهم التحديات التي واجهتها الجمارك في هذا الشأن، إضافةً إلى إيضاح مدى الفائدة المتحققة من هذه التقنية في مجال تيسير التبادل التجاري، ودورها في تأمين سلامة حركة التبادل التجاري وضمان موثوقية سلاسل الإمداد العالمية، وسيستعرض هذه التجربة من الجمارك السعودية مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات محمد العتيبي.
 
كما سيشهد المؤتمر الصحفي مشاركة كبير الاستشاريين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأحد أهم الخبراء الرواد في تقنية “بلوك تشين” بالمملكة الدكتور هشام بن عباس، كما ستشارك الهيئة العامة للموانئ؛ لتستعرض تجربتها في هذا المجال من خلال المستشار خالد الثنيان، فيما تُقدّم شركة (MAERSK) العالمية تجربتها في تقنية بلوك تشين"، حيث سيستعرض هذه التجربة المدير الإقليمي للشركة محمد شهاب.
 
وتدعو الجمارك السعودية جميع المهتمين ووسائل الإعلام إلى حضور المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد في قاعة برلين بفندق الفورسيزون – الرياض، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الواحدة ظهرًا من يوم غدٍ الثلاثاء.

 


الجمارك السعودية

بلوك تشين

العمل الجمركي

التبادل التجاري

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