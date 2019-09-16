الرئيسية أخبار عربية الجزائر تعين مديرا عاما جديدا للديوان المهنى للحبوب الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:08 م عبد القادر بن صالح رئيس الجزائر المؤقت (رويترز) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت الرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين، إن الجزائر عينت مديرا عاما جديدا للديوان المهنى للحبوب، بعد شهرين من إيقاف المدير العام السابق لمزاعم فساد. وأضافت الرئاسة فى بيان، أن عبد القادر بن صالح رئيس الجزائر المؤقت، عين عبد الرحمان بوشهدة مديرا عاما للديوان المهنى للحبوب ليحل محل محمد بلعبدى. الجزائر الرئاسه الجزائريه عبد القادر بن صالح رئيس الجزائر مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح يعتمد حركة السلك الدبلوماسى الخميس، 22 أغسطس 2019 05:23 م موجز6.. السيسى يستقبل عبد القادر بن صالح ويثمن العلاقات الأخوية مع الجزائر الخميس، 18 يوليه 2019 06:00 م السيسى يستقبل عبد القادر بن صالح ويثمن العلاقات الأخوية مع الجزائر ويشيد بمنتخبها الخميس، 18 يوليه 2019 04:40 م رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح فى خطابه بعيدى الاستقلال والشباب: مسار الحوار ستقوده شخصيات مستقلة والدولة لن تكون طرفا فيه.. الانتخابات هى الحل الديمقراطى ورئيس الجمهورية المنتخب سيتمتع بالثقة والشرعية الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:58 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية "الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات "بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019 ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى المزيد من Trending Plus
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