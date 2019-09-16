الجزائر تعين مديرا عاما جديدا للديوان المهنى للحبوب

(رويترز)

قالت الرئاسة الجزائرية اليوم الاثنين، إن الجزائر عينت مديرا عاما جديدا للديوان المهنى للحبوب، بعد شهرين من إيقاف المدير العام السابق لمزاعم فساد.

وأضافت الرئاسة فى بيان، أن عبد القادر بن صالح رئيس الجزائر المؤقت، عين عبد الرحمان بوشهدة مديرا عاما للديوان المهنى للحبوب ليحل محل محمد بلعبدى.