سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بنزع ملكية عقار مؤجر تشغله مدرسة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 10:23 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم بنزع ملكية عقار مؤجر تشغله مدرسة وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الاثنين، قرار وزير التربية والتعليم بنزع ملكية الجزء المؤجر من العقار الذى تشغله مدرسة تلوانـة الابتدائيـة المـشتركة بـالرقم التعريفـى "1711163" وتلوانة الإعدادية بنات، بالرقم التعريفى "1704155 الكائن بالقطعـة "٧٥٢ - ٧٦٢ "بحـوض الفـرو نمرة 7، زمام ناحية تلوانة - مركـز البـاجور - محافظـة المنوفيـة بمـساحة وقدرها (59,14م٢ (علـى المـشاع مـن إجمـالى مـساحة العقـار البـالغ قـدره، "74,4186م٢ (بعد الارتداد ، طبقًا لكشوف العرض وحدوده.

 

 

 


الجريدة الرسمية نزع ملكية عقار

مدرسة تلوانة

المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مع اقتراب الدراسة فى المرحلة الثانوية.. التعليم تبدأ تدريب المعلمين فى النظام الجديد لتأهيلهم للمحتوى الإلكترونى بالمناهج الجديدة.. وجميع المدرسين يستوعبون فلسفة مهنية لا تعتمد على تحصيل الدرجات وإنما التعلم

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 07:00 ص

التعليم تواصل إجراء المقابلات الشخصية للمعلمين المتقدمين للمدارس اليابانية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:00 ص

التعليم تكرم أبطال كرة اليد للناشئين وتمنح مكافأة 10 آلاف جنيه لكل طالب

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:47 م

وحدة المدارس المصرية اليابانية تعقد ورشة عمل حول نواتج التعلم

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

القبض على ماسح أحذية يستقطب الباعة فى وسط البلد لبيع أعضائهم البشرية

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

فى ذكرى استشهاده.. تعرف على سر تحليق الطائرات لحظة إعدام عمر المختار

كريستيانو رونالدو يبكى بعد كلمات والده الراحل.. فيديو

كريستيانو رونالدو يبكى بعد كلمات والده الراحل.. فيديو

روبوت ذكى يساعد على إجراء العمليات الجراحية بالبطن في بريطانيا

روبوت ذكى يساعد على إجراء العمليات الجراحية بالبطن في بريطانيا

البيضة والحجر.. محتال الأقصر يقتل سيدة وابنتها لسرقة مصوغاتهما.. ودجال الوادى الجديد يغتصب ضحيته فيقتله الزوج ويحرق جثته.. وخبراء : موروثات ثقافية ليست قاصرة على الفقراء

البيضة والحجر.. محتال الأقصر يقتل سيدة وابنتها لسرقة مصوغاتهما.. ودجال الوادى الجديد يغتصب ضحيته فيقتله الزوج ويحرق جثته.. وخبراء : موروثات ثقافية ليست قاصرة على الفقراء

الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

الأرصاد: استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع وارتفاع فى نسبة الرطوبة

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

فيديو معلوماتى.. سخرية تجتاح مواقع التواصل من تصميم أيفون11

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

الأهلي يتدرب في التتش اليوم استعدادًا للزمالك

تونس تنتخب.. مؤشرات أولية تضع قيس سعيد فى المقدمة يليه نبيل القروى.. المرشح المستقل مفاجأة الانتخابات بعد انتصاره على عتاة السياسة.. والمرشح المسجون: أبناء تونس انتصروا.. وجولة الإعادة 13 أكتوبر.. فيديو وصور

تونس تنتخب.. مؤشرات أولية تضع قيس سعيد فى المقدمة يليه نبيل القروى.. المرشح المستقل مفاجأة الانتخابات بعد انتصاره على عتاة السياسة.. والمرشح المسجون: أبناء تونس انتصروا.. وجولة الإعادة 13 أكتوبر.. فيديو وصور

غدا.. بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزا بالمدن الجديدة

غدا.. بدء سداد مقدمات حجز 2000 قطعة أرض متميزة وأكثر تميزا بالمدن الجديدة

ليفربول يترقب قرعة كأس العالم للأندية 2019 اليوم

ليفربول يترقب قرعة كأس العالم للأندية 2019 اليوم

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة