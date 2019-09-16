التموين: مؤتمر "نابولى - القاهرة" يعكس الاهتمام المشترك بين البلدين

كتب مدحت وهبة

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة خطاب تفاهم مشترك فى مجالات التعاون والتدريب وبحث الفرص الاستثمارية فى قطاع التجارة مع انتونولا تشارميلا رئيس القطاع الدولى للبرلمان مقاطعة كامبانيا بإيطاليا.



وقال الدكتور وزير التموين إن مؤتمر التجارة الأول " القاهرة - نابولى " يأتى فى إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف القطاعات إن العلاقات المصرية الإيطالية تاريخية وهو ما تشهد عليه اللقاءات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الايطالى، واللقاءات الثنائيه بين الرئيس السيسى ورئيس الوزارء الايطالى التى تمت على هامش قمة دول الـ 10 باليابان الشهر الماضى.



وشدد الوزير على عمق العلاقات مع الجانب الايطالى والتى تتمثل فى استثمارات وتعاون مع إيطاليا على جميع المستويات فعلى مستوى قطاع وزارة التموين نتعاون مع شركات إيطالية فى انشاء صوامع الغلال، كما أنه يوجد أكبر تعاون بين الحكومتين المتمثل فى شركة إينى التى تعمل فى مشروع حقل ظهر بالبحر المتوسط.

وقال إن قطاع التجارة من القطاعات الحيوية الهامة حيث أبدت الشركات الايطالية رغبتها في فتح استثمارات فى مصر ، منها انشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجستية فى مصر.



وقال الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد وزير التموين - رئيس جهاز التجارة الداخلية - ان اللقاءات مع المستثمرين ورجال الاعمال الايطاليين في اليوم الاول للمؤتمر شهدت اهتمام كبير من الجانب الإيطالى ورغبتهم فى إنشاء عدد من المشروعات في مصر في مجال السلاسل التجارية.

وأضاف :" وأيضا أبدت شركة مورينو المنتجة للقهوة رغبتها فى الاستثمار بمصر وفتح فرع جديد للشركة بالسوق المصرى مشيرا إلى أن التعاون مع الشركات العالمية وجذب المزيد من الاستثمار المباشر الي مصر يستهدف في المقام الأول المستهلك المصرى ويفتح المجال امام التنافس بين الشركات الأجنبية التى تعمل فى السوق المصرى، بما يعود بالنفع على المستهلكين ويساهم بشكل كبير فى انخفاض أسعار السلع والمنتجات المختلفة.



وأعرب السفير هشام بدر، سفير مصر فى يإطاليا عن سعادته عن الاهتمام الكبير من الجانب الإيطالى على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والبرلمانية، حيث شهدت الزيارة عدد كبير من اللقاءات الثنائية بين الشركات الإيطالية والمصرية بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية ، حيث أبدت الشركات اهتمامها لفتح أسواق جديدة فى مصر فى قطاع التجارة والاستثمار بالمراكز اللوجستية.



ومن جانبه أكد جوزيه رومانو رئيس الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية على عمق العلاقات بين مصر وإيطاليا علي مختلف الاصعدة مشيرا إلى أن مؤتمر التجارة الأول بين مصر وإيطاليا يأتى استكمالا للتعاون بين البلدين الكبيرين وسوف يكلل هذا التعاون قريبا الي مشروعات مشتركة بين البلدين حيث تشارك بالكونفدرالية بأكثر من 300 شركة إيطالية مهتمه بالاستثمار والتعاون الاقتصادى بين البلدين وهذا يفتح المجال أمام هذه الشركات للاستثمار بالسوق المصرية ويساهم بشكل كبير في تبادل ونقل الخبرات ويعزز التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا.



