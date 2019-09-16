سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التموين: مؤتمر "نابولى - القاهرة" يعكس الاهتمام المشترك بين البلدين

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 03:09 م
التموين: مؤتمر "نابولى - القاهرة" يعكس الاهتمام المشترك بين البلدين وزارة التموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة خطاب تفاهم مشترك فى مجالات التعاون والتدريب وبحث الفرص الاستثمارية فى قطاع التجارة مع انتونولا تشارميلا رئيس القطاع الدولى للبرلمان مقاطعة كامبانيا بإيطاليا.
 
وقال الدكتور وزير التموين إن مؤتمر التجارة الأول " القاهرة - نابولى " يأتى  فى إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف القطاعات إن العلاقات المصرية الإيطالية تاريخية وهو ما تشهد عليه اللقاءات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الايطالى، واللقاءات الثنائيه بين الرئيس السيسى ورئيس الوزارء الايطالى التى تمت على هامش قمة دول الـ 10 باليابان الشهر الماضى.

وشدد الوزير على عمق العلاقات مع الجانب الايطالى والتى تتمثل فى استثمارات وتعاون مع إيطاليا على جميع المستويات فعلى مستوى قطاع وزارة التموين نتعاون مع شركات إيطالية فى انشاء صوامع الغلال، كما أنه يوجد أكبر تعاون بين الحكومتين المتمثل فى شركة إينى التى تعمل فى مشروع حقل ظهر بالبحر المتوسط.

وقال إن قطاع التجارة من القطاعات الحيوية الهامة حيث أبدت  الشركات الايطالية رغبتها في فتح استثمارات فى مصر ، منها انشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجستية فى مصر.

وقال الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد وزير التموين - رئيس جهاز التجارة الداخلية - ان اللقاءات مع المستثمرين ورجال الاعمال الايطاليين في اليوم الاول للمؤتمر شهدت اهتمام كبير من الجانب الإيطالى ورغبتهم فى إنشاء عدد من المشروعات في مصر في مجال السلاسل التجارية.

وأضاف :" وأيضا أبدت شركة مورينو المنتجة للقهوة رغبتها فى الاستثمار بمصر وفتح فرع جديد للشركة بالسوق المصرى مشيرا إلى أن التعاون مع الشركات العالمية وجذب المزيد من الاستثمار المباشر الي مصر يستهدف في المقام الأول المستهلك المصرى ويفتح المجال امام التنافس بين الشركات الأجنبية التى تعمل فى السوق المصرى، بما يعود بالنفع على المستهلكين ويساهم بشكل كبير فى انخفاض أسعار السلع والمنتجات المختلفة.

وأعرب السفير هشام بدر، سفير مصر فى يإطاليا عن سعادته عن الاهتمام الكبير من الجانب الإيطالى على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والبرلمانية، حيث شهدت الزيارة عدد كبير من اللقاءات الثنائية بين الشركات الإيطالية والمصرية بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية ، حيث أبدت الشركات اهتمامها لفتح أسواق جديدة فى مصر فى قطاع التجارة والاستثمار بالمراكز اللوجستية.

ومن جانبه أكد جوزيه رومانو رئيس الكونفدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية على عمق العلاقات بين مصر وإيطاليا علي مختلف الاصعدة مشيرا إلى أن مؤتمر التجارة الأول بين مصر وإيطاليا يأتى استكمالا للتعاون بين البلدين الكبيرين وسوف يكلل هذا التعاون قريبا الي مشروعات مشتركة بين البلدين حيث تشارك بالكونفدرالية بأكثر من 300 شركة إيطالية  مهتمه بالاستثمار والتعاون الاقتصادى بين البلدين وهذا يفتح المجال أمام هذه الشركات للاستثمار بالسوق المصرية ويساهم بشكل كبير في تبادل ونقل الخبرات ويعزز التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا.

 


التموين

جهاز تنمية التجارة

مؤتمر نابولي

القاهرة

إيطاليا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

17 مكتب "تموين مميز" لتسهيل الخدمات للجمهور بالشرقية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 12:13 ص

آخر تطورات المشروع القومى لتحويل مركبات المينى باص والميكروباص للعمل بالغاز الطبيعى.. الحكومة تعلن الانتهاء من تحويل 142 ألف مركبة للعمل بالغاز خلال 3 سنوات.. وإقامة 351 محطة تموين على مستوى المحافظات المستهدفة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:30 م

تموين الدقهلية: تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار

الجمعة، 13 سبتمبر 2019 11:24 م

افتتاح مكتب تموين بالزقازيق وتحويله إلى مركز خدمة للمواطنين

الخميس، 12 سبتمبر 2019 07:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

شيرين عبد الوهاب توضح سبب غيابها بعد شائعات مرضها

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موقف الفرق المصرية بالبطولات الأفريقية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"الانتخابات التونسية": تقدم قيس سعيد ونبيل القروى بعد فرز 49% من الأصوات

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

"بوردو فارما" الأمريكية تتقدم بدعوى إفلاس ضمن تسوية لأزمة المواد الأفيونية

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

طليق الابنة وراء مذبحة قتل 3 وإصابة 2 آخرين من أسرة واحدة فى الأقصر

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ميسي يدعم قائمة برشلونة ضد دورتموند فى دوري ابطال اوروبا

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

ليفربول فى طريق السد القطرى والترجى ينتظر بطل آسيا بكأس العالم للأندية

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

الفيفا يعلن مشاركة الترجي التونسي رسمياً فى كأس العالم للأندية 2019

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

ديلى ميل: وضع لوحات مناظر طبيعية بالشركات يخفف توتر وتعب الموظفين

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

مينا مسعود يصل القاهرة الأربعاء للقيام بجولة سياحية قبل سفره إلى الجونة

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

رئيس الوزراء: الحكومة تولي ملف تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة أهمية كبرى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة