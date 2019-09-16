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التعليم: 650 طالبا تقدموا لمدرسة الحلى والمجوهرات بالعبور وغدا بدء اختبارهم

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:25 ص
التعليم: 650 طالبا تقدموا لمدرسة الحلى والمجوهرات بالعبور وغدا بدء اختبارهم التدريب على صناعة الحلى والمجوهرات - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه تقدم للالتحاق بمدرسة تكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلى والمجوهرات بالعبور 650 طالب حتى اليوم الإثنين.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم فى تصريح خاص، أن الامتحانات للطلبة المتقدمين ستعقد بدءا من غد لاختيار 300 طالبا يتم مقابلتهم للاختيار من بينهم.

وأوضح، نائب  وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلي والمجوهرات) تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة علي المستوي الدولى كما أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإحدى الشركات الخاصة والرائدة فى مجال صناعة الدهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجى الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بها.

وأكمل مجاهد أن، المنهج الدراسي المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية فى مجال التخصص، والتدريب العملى بشركات ومصانع إيجيبت جولد.

وأكد مجاهد أن المدرسة ستفتح أبوابها لجميع أفراد المجتمع أيضًا، عن طريق توفير دورات تدريبية متخصصة في صناعة جميع أنواع الحلي والمجوهرات بعد شهرين من افتتاحها.


التربية والتعليم

مدرسة الحلى والمجوهرات

التقدم لمدرسة الحلى والمجوهرات

القبول بمدرسة الحلى والمجوهرات

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