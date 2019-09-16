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التعليم تواصل إجراء المقابلات الشخصية للمعلمين المتقدمين للمدارس اليابانية

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 04:00 ص
التعليم تواصل إجراء المقابلات الشخصية للمعلمين المتقدمين للمدارس اليابانية وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تواصل وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء المقابلات الشخصية لليوم الثانى على التوالى لكل من المعلمين والأخصائيين ومديرى ووكلاء المدارس، الذين جرى قبولهم مبدئيًا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى فى أقصر وقت فى الاختبار الإلكترونى للوظائف التى أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس.

وبدأت عقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف بمحافظة القاهرة، منذ أمس الأحد 15 سبتمبر 2019 حتى الأربعاء 18 سبتمبر، مطالبة بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة لعدم التكدس.

وحددت وحدة المدارس المصرية اليابانية مواعيد خاصة بكل محافظة محدد به موعد إجراء المقابلة الشخصية، على أن يحضر المتقدم للوظيفة معه (السيرة الذاتية - 3 صور شخصية - صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه" موجه باسم المدارس المصرية اليابانية - صور الشهادات والمؤهلات العلمية)، ويتم تقديمها فى دوسيه بلاستيك.

وتجرى اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019 للمتقدمين للوظائف بمدارس "كفر صقر، وشبين الكوم، وقويسنا، وطنطا" فى تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "الشهيد كريم رفعت، وسمنود، وبيلا" الساعة 12:00 ظهرًا، ومدارس "السويس، وبورسعيد، وبنى عبيد، وجمصة" الساعة 2 ظهرًا.

ويوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2019 للمتقدمين للوظائف بمدارس "تمى الأمديد، والمنتزة، برج العرب 1، برج العرب 2" فى تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "أسيوط، وكفر البطيخ، ودمياط الجديدة، والإسماعيلية" فى تمام الساعة 11:30 ظهرًا، ومدارس "حى العقاد بأسوان، والغردقة 1، والغردقة 2، وطور سيناء" فى تمام الساعة 2 ظهرًا.

ويوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019 للمتقدمين للوظائف بمدارس "بنى سويف، والمنيا، والفيوم، وسنورس" فى تمام الساعة 9:30 صباحًا، ومدارس "الرديسية، وطهطا، وقنا، وحوش عيسى" فى تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

 


التربية والتعليم

المدارس اليابانية

المقابلات الشخصية للمعلمين

المدارس المصرية اليابانية

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