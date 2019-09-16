التعليم العالى تشارك فى منتدى الابتكار التقنى فى التعليم بسلطنة عمان

شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الإثنين، فى فعاليات منتدى الابتكار التقنى فى التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019، والمنعقد حاليا فى سلطنة عمان، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجارى.

وخلال مشاركة الوزارة فى جلسة حوارية بعنوان (قيادة الابتكار والتعليم العالى) استعرض الوزير رؤية وزارة التعليم العالى فى مصر تجاه تحول الجامعات المصرية إلى مؤسسات ذكية خلال عامين، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب تطوير البنية المعلوماتية الحالية بالجامعات وهو ما يتحقق حاليا من خلال تحديث مراكز بيانات الجامعات، وإنشاء مراكز اختبارات، ورفع سرعة الانترنت، وتوصيل كل كليات ومؤسسات الجامعات بخطوط ألياف ضوئية.

وأكد أهمية الجامعات الذكية التى تجعل العملية التعليمية أكثر فاعلية من خلال توفير بيئة تعليمية غنية تمكن من مشاركة الطلبة والتواصل فيما بينهم ومع أعضاء هيئة التدريس، مما يساهم فى تشجيع الطلاب على استخدام المعرفة من أجل الابتكار وليس تلقيها فقط.

وفى كلمته أشار الوزير إلى بدء تشغيل تطبيق "ادرس فى مصر" على الهاتف الذكى، الذى يتضمن بيانات كافة مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، موضحاً أن التطبيق يهدف إلى دعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الانتقالية من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور فى معرفة الجهات التعليمية والتخصصات المختلفة والبرامج المميزة المتاحة فى مرحلة التعليم الجامعي التى يمكن الالتحاق بها، يأتى ذلك فى إطار استخدام تقنيات تكنولوجيا المعلومات فى إيجاد وسائل مبتكرة لجذب الوافدين للدراسة فى مصر.

وفى ختام كلمته أعلن وزير التعليم العالى عن الخطة القومية للذكاء الاصطناعى فى مصر والتى تهدف إلى تطوير واستخدام التقنيات الذكية فى قطاعات التعليم بصفة خاصة، وقطاعات الدولة بصفة عامة، فى إطار الثورة الصناعية الرابعة.

شارك فى فعاليات الجلسة وزيرة التعليم العالي بسلطنة عمان، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى وتقنيات الإتصال والإعلام بمورتانيا، ووزير التعليم العالى بالمغرب، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.